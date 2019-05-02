Как обнять солнце – показали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в "Галерее 1969" состоялось открытие выставки детского творчества учащихся Современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева под названием "Обними солнце", сообщает Trend Life.

На открытии доктор искусствоведения, профессор Тельман Ибрагимов отметил, что экспозиция - первый творческий отчет воспитанников учебного заведения, которые постарались передать впечатления от любимых сказок и мультфильмов, окружающего мира, свой взгляд на краски мира.

Директор Современного образовательного комплекса Айгюн Микаилова отметила, что эта выставка – первая из цикла, посвященного 96-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В экспозиции представлено более 150 работ в самой разной технике исполнения, маслом, карандашами, фломастерами, акварелью и гуашью, также стринг-арт, вышивка, и художественное выжигание по дереву.

Работы юных художников индивидуальны, от того и интересны, потому что рисование для них - это не просто занятие или искусство, а способ проявить себя, выразить свое отношение к окружающей действительности. Это и творчество, и работа, и процесс развития. С помощью рисунков ребенок пробует осознать то, что его окружает, преобразовать свои познания, придать им определенной формы, наполнить смыслом. Поэтому мир глазами ребенка будет иметь совсем другое оформление, чем реальный взгляд на мир взрослого человека. Дети видят этот мир без искажений, непосредственно. Они его чувствуют и пробуют отобразить по-своему. Эти картины полны добра, душевности, красоты, яркости.

Все мы ходим по одной земле, греемся одним солнцем, мокнем под одним и тем же дождем, и это видение со всей щедростью своего таланта помогает раскрывать глаза на то, что всегда рядом с нами. И мы в невольном восхищении замедляем шаг, чтобы насладиться незатейливой красотой полевых цветов, нас зовет в даль синь неба, очаровывает первозданный свет одинокой луны и теплые лучи солнца. Мы видим как картина превращается в замысловатый ребус, который интересно раскрывать. И в этот момент происходит главное - в сердце просыпается любовь, а в душе поселяется праздник.

(Автор: Вугар Иманов)

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