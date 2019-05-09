Баку окунулся в 20-30-е годы роскоши, элегантности и искрометного веселья (ВИДЕО, ФОТО)

9 мая 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоялось музыкальное шоу GATSBY ORCHESTRA для всех любителей стиля электросвинг, джаз, постмодерн, сообщает Trend Life.

Бурные 20-30-е годы прошлого века запомнились ни с чем несравнимой атмосферой роскоши, элегантности, аристократизма и жизни, кипящей ключом – шампанское, фейерверки, бриллианты и, конечно, много-много музыки. Величайшее произведение американского писателя Скотта Фитцджеральда положило начало целому направлению, получившему название в честь, возможно, его лучшего романа – стиль Гэтсби. Имя главного героя стало нарицательным понятием, олицетворяющим шик, вечеринки до упаду и веселье в самом ярком его проявлении.

GATSBY ORCHESTRA – музыкальный коллектив из Москвы, играющий стиль Гэтсби, Мулен Руж, Бурлеск. А это значит искрометное веселье, зажигательный ритм свинга, потрясающие танцы и отличнейшее настроение, ровно как и спокойная умиротворяющая атмосфера. Искусная импровизация, любимые песни в аранжировке, классический свинг и интересные новаторские композиции не давали скучать ни единой минуты. Причем все это великолепие в стиле Гэтсби сопровождалось профессиональным шоу-балетом: оставаться равнодушным к искусности танцоров нереально – глядя на слаженные, синхронные движения, так и хочется их повторить.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

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