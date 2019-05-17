В Азербайджане определены лучшие литераторы 2018-2019 годов – церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась церемония награждения лауреатов литературной премии "Qızıl Kəlmə" ("Золотое слово"), сообщает Trend Life.

Премия "Qızıl Kəlmə" учреждена Министерством культуры Азербайджана в 2009 году, присуждается в различных номинациях и вручается раз в два года. Прием заявок на соискание премии начался в августе 2018 года и завершился в марте 2019 года. За этот период на конкурс были представлены 58 произведений в пяти категориях.

Министр культуры Абульфас Гараев рассказал о заботе и внимании государства к представителям культуры, развитию литературной сферы, стимулированию деятельности талантливых людей, проведении различных фестивалей и конкурсов. Все произведения были прочтены членами комиссии литературной премии "Золотое слово" и в оценочном листе члены комиссии отмечали специальной пометкой работы, которые они выделили по каждой номинации. Позже, на заключительном заседании комиссии итоги, полученные на основе оценочного листа, были поставлены на голосование.

В состав комиссии вошли – академик Низами Джафаров, народный поэт Сабир Рустамханлы, секретарь Союза писателей Азербайджана, главный редактор “525-ci qəzet” Рашад Меджид, профессор Низамеддин Шамсизаде, профессор Тельман Джафаров, доктор филологических наук Вагиф Юсифли, главный редактор “Ədəbiyyat”, доктор философии по филологии Азер Туран и доктор философии по филологии Эльнара Акимова.

В заключение мероприятия министр культуры Абульфас Гараев поздравил лауреатов и пожелал им дальнейших творческих успехов. После выступили писатели и поэты, ученые-литературоведы и деятели искусства. Победителям были вручены дипломы, денежные награды и специальные плакеты.

Лауреатами литературной премии "Qızıl Kəlmə" за 2018-2019 год стали:

Номинация "Проза"

Шариф Агаяр – книга "Arzulardan sonrakı şəhər" ("Город после мечты")

Мубариз Оран – книга "Balıq gülüşü" ("Улыбка рыбы")

Номинации "Поэзия"

Салам Сарван – книга "Heykəl tənhalığı" ("Одиночество памятника")

Вагиф Бахманлы – книга "Qansız savaş" ("Бескровная битва")

Ибрагим Ильяслы – книга "Şair olmaq zülümdü" ("Быть поэтом - мука")

Номинация "Литературная критика и публицистические произведения"

Ягуб Бабаев – книга "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər)" ("История азербайджанской литературы (XIII-XVIII века)")

Абид Тахирли – книга "Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü" (Печать: язык нации, сила и зеркало")

Номинация "Художественный перевод"

Вилаят Гаджиев – роман "Kişisiz ev" ("Дом без хозяина", Генрих Белль)

Сейфаддин Гусейнли – роман "Aqibət duyğusu" ("Предчувствие конца", Джулиан Барнс)

Номинация "Художественные произведения для детей"

Рейхан Юсифгызы – книга "Dostum Mimi" ("Друг Мими")

Солмаз Аманова – книга "İlmənin macəraları" ("Приключения Ильмы")

Рафиг Юсифоглу книга "Nağıl qapısı" ("Сказочные врата")

Награда "Şans" в рамках премии "Qızıl Kəlmə"

Шахане Мушфиг – книга "Şahanənin nağılı" ("Сказки Шахане")

Садиг Гараев – книга "Sahibsiz kölgələr" ("Тени без хозяина").

(Автор: Вугар Иманов)

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