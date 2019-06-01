Азербайджанская вокалистка добилась успеха в Грузии

БАКУ /Trend Life/ - Артистка хора Азербайджанского государственного академического музыкального театра, лауреат международных и республиканских конкурсов Гюллюбеим Мамедова заняла второе место на III Международном конкурсе исполнительского искусства имени Важи Чачава в Тбилиси (Грузии), сообщили Trend Life в субботу в пресс-службе театра.

В конкурсе приняли участие представители Грузии, России, Украины, Казахстана и других стран. Задачи конкурса - способствовать сближению и расширению связей между талантливыми музыкантами разных стран, а также внести вклад в развитие мирового музыкального искусства. В конкурсе в разных возрастных категориях принимают участие инструменталисты (фортепиано, скрипка, альт, виолончель) и вокальные исполнители.

Отметим, что Гюллюбеим Мамедова в 2011-2015 годах проходила обучение по специальности "Вокал" в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), в 2017 году завершила обучение в магистратуре БМА. С 2018 года является артисткой хора Государственного академического музыкального театра.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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