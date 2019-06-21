Волшебство звука в Баку (ФОТО)

21 июня 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку подведены итоги конкурса художественного чтения "Волшебство звука", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Конкурс "Волшебство звука" является проектом, организованным телеканалом Mədəniyyət при совместном сотрудничестве с Международным центром мугама. Проект посвящен 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

На мероприятии было отмечено, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане. В связи с этим проводятся многочисленные мероприятия, реализуются проекты, одним из которых является конкурс художественного чтения "Волшебство звука".

Было подчеркнуто, что в ходе четырех этапов конкурса 14 участников продекламировали стихи азербайджанских классических и современных поэтов. В финальном этапе участники прочли газели Насими.

Победители были определены на основе баллов, выставленных членами жюри в ходепяти этапов. Победителям были вручены призы.

В состав жюри вошли народные артисты Лалезар Мустафаева, Амина Юсифгызы и театровед, профессор, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли.

На итоговом мероприятии молодые ханенде исполнили мугамы на газели Насими.

(Автор: Джани Бабаева)

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