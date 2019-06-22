Эстакада Азера Айдемира и Зарины Гурбановой – случайная встреча (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный фильм «Эстакада» производства киностудии Narimanfilm будет показан в числе других нескольких фильмов на мероприятии под названием «Молодежный киновечер» 25-го июня в 19.00 в Киноцентре «Низами», сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

Фильм повествует о молодом человеке, переживающим трудные времена. Он каждый день приходит на берег и с горечью наблюдает за морем, которое отняло у него возлюбленную. Но, однажды, случайная встреча совершенно меняет его взгляды.

В картине снялись актеры Азер Айдемир, Зарина Гурбанова, Эльшан Черханлы и Эльмин Бадалов. Сценарист Мамед Айдыноглу, Режиссер-постановщик Фуад Тофикоглу, исполнительный продюсер Эмин Гулиев, оператор-постановщик Эльшад Багиров, художник-постановщик Лика Гавриш.

Вход на мероприятие свободный.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.