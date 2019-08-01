Первый концерт XI Габалинского международного музыкального фестиваля – восторг и аплодисменты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры в Габале 31 июля состоялась первая концертная программа в рамках XI Габалинского международного музыкального фестиваля, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль проходит 31 июля – 5 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding.

На вечере выступили студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Джавада Тагизаде. Солисты программы Талех Яхъяев (вокал), Нигяр Джафарова (вокал), Махир Тагизаде (вокал), Назрин Асланлы (скрипка), Сафура Асланова (вокал), Мамедали Пашазаде (кларнет) покорили слушателей своим исполнительским мастерством. Каждое музыкальное сочинение было встречено публикой с большим интересом и восторгом.

Для слушателей была подготовлена разнообразная программа, в которой прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. Публика аплодисментами встретили "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова, три фрагмента из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, каватину Алеко из оперы "Алеко" Сергея Рахманинова, арию Мюзетты из оперы "Богема" Джакомо Пуччини, арию Мардана из оперы "Vətən" ("Родина") Гара Гараева и Джовдета Гаджиева, произведение "Anamız Azərbaycan" Фархада Бадалбейли и другие сочинения.

Напомним, что торжественная церемония открытия фестиваля состоится 1 августа. На вечере с обширной музыкальной программой выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, профессора Фахраддина Керимова. В программе выступят народные артистки Азербайджана, известные пианистки Ульвия Гаджибекова и Егяна Ахундова.

(Автор: Джани Бабаева)

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