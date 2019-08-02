Азербайджанские кинематографисты торжественно отметили День национального кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино и 121-летию азербайджанского кинематографа, сообщает Trend Life. День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

На вечере присутствовали представители культуры и искусства, известные кинематографисты, а также представители молодого поколения, которые только начинают свой путь в кинематографе.

Выступивший на мероприятии первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев поздравил кинематографистов с профессиональным праздником и пожелал им больших успехов и достижений в творческой деятельности.

Было отмечено, что государство с большим вниманием и заботой относится к деятелям киноискусства.

Вагиф Алиев рассказал об истории развития азербайджанского кино, отметив успехи, достигнутые отечественными кинематографистами за последние годы. Было подчеркнуто, что азербайджанский кинематограф развивается и радует зрителей новыми фильмами. Художественные, документальные, анимационные киноленты азербайджанских режиссеров участвуют в международных фестивалях в разных странах мира и завоевывают престижные награды.

Далее со стороны министерства культуры Азербайджана группе деятелей кино были вручены почетные грамоты. Почетные грамоты вручил заведующий отделом кинематографии министерства культуры Джахангир Мамедов.

На мероприятии были представлены видеоролики с фрагментами фильмов, снятых за последние десять лет.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), народная артистка Шафига Мамедова в своем выступлении отметила, что организация учредила Национальную молодежную премию "Yeni Nəfəs", также учреждены медали имени Гасана Сеидбейли и Расима Оджагова, наряду с этим СКАР учредил стипендию в честь 100-летия известного драматурга, кинорежиссера Гасана Сеидбейли.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики также рассказала о предстоящих мероприятиях, юбилейных вечерах, которые СКАР планирует провести.

Затем Шафига Мамедова вручила народному артисту, кинодраматургу, сценаристу Рамизу Фаталиеву Национальную кинопремию за вклад в азербайджанский и советский кинематограф.

Также в связи с 75-летним юбилеем и за вклад в развитие национального кино, эта премия была вручена народному артисту, актеру и режиссеру Абдулахаду Махмудову (Шейх Абдул).

Национальная молодежная премия "Yeni Nəfəs" была вручена молодому режиссеру Фаризу Ахмедову.

Наряду с этим на мероприятии руководитель радиопроекта Cinema Radio Кямран Гасымов вручил актеру Кямрану Агабалаеву награду "Современный взгляд на аудиовизуальную сферу".

Далее гостям вечера были представлены фильмы молодых азербайджанских режиссеров - Кямала Яшара "Dan yeli", Пярвиза Гасанова "Soraq", Орхана Агазаде "Oturacaqlar".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.