Я счастлива, что мои ученики выступили на Габалинском международном музыкальном фестивале - Оксана Яблонская

5 августа 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся камерный концерт, посвященный 80-летию известной пианистки, профессора Джульярдской школы (США) Оксаны Яблонской.

На концерте в числе других музыкантов выступили и ученики Яблонской – известные пианисты, проживающие в Китае - Нингву Ду (Китай) и Сим Хелен (США).

"Я очень счастлива, что мои ученики приехали и выступили на Габалинском международном музыкальном фестивале. Мне такой сюрприз подготовили Фархад Бадалбейли и Дмитрий Яблонский. Они пригласили на фестиваль моих учеников, все это было очень трогательно, я это очень ценю", - сказала Trend Life Оксана Яблонская.

По словам профессора Джульярдской школы, на концерте в Габале Нингву Ду и Сим Хелен играли в четыре руки. "Они очень талантливые музыканты, замечательные профессионалы, у них громадный репертуар", - добавила Оксана Яблонская.

Отметим, что XI Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит 31 июля – 5 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding.

(Авторы: Вахид Байрамов, Джани Бабаева)

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