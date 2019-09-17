Бакинский книжный центр торжественно отметил 1 год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр отметил первую годовщину со дня своего основания, сообщает Trend Life.

На праздничном вечере состоялась презентация фотоальбома, посвященного деятельности Baku Book Center. Выступившие директор центра Гюнель Анаргызы, видные представители общественности, культуры и науки отметили большую роль Бакинского книжного центра в развитии и пропаганде культуры и литературной сферы. Церемонию вели заслуженная артистка Наргиз Джалилова и директор радиостанции ASAN radio Эмин Мусави. Поздравить Бакинский книжный центр с днем рождения пришли народный поэт Рамиз Ровшан, народные писатели Анар Рзаев, Чингиз Абдуллаев и Натиг Расулзаде, исследователь истории Баку, востоковед Фуад Ахундов, член-корреспондент НАН Азербайджана, депутат Низами Джафаров, народные художники Ариф Гусейнов и Рашад Мехтиев, народный артист Рамиз Гасаноглу, заслуженные артисты Бахрам Багирзаде и Рамиль Гасымов, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов и другие. Гостям была представлена концертная программа классических произведений и композиций мугама. В концертной программе приняли участие вокально-хоровой ансамбль "LUMINEUX", народный артист Мансум Ибрагимов и мугамное трио "Карабах", лауреаты международных конкурсов Саида Тагизаде, Вюсал Айдемиров, Ибрагим Бабаев, заслуженный артист Алексей Мильтих, народный артист Мурад Гусейнов, заслуженная артистка Тунзаля Агаева и другие.

Бакинский книжный центр открыл свои двери для посетителей 1 сентября 2018 года. Созданный по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Бакинский книжный центр предлагает широкий ассортимент книг различных жанров на азербайджанском, русском, турецком, английском, китайском, французском, немецком, арабском и других языках.

Площадь БКЦ, расположенного на пересечении улиц Узеира Гаджибейли и Гоголя, составляет около 2500 квадратных метров. Основная цель БКЦ – пробудить в людях интерес к книге как к носителю культурных, духовных ценностей и полезных знаний.

На 1-ом и 2-ом этажах представлены книги, изданные Фондом Гейдара Алиева. На 1-ом этаже можно приобрести сувениры известного бренда I love Baku, продукцию компании Azermarka, мировые бестселлеры, альбомы по культуре и искусству, ноты, пособия для музыкантов и путеводители для туристов. Здесь также работает кафе Coffeemood, где за чашкой ароматного кофе или чая можно насладиться чтением любимой книги или журнала, попробовать аппетитные десерты, отдохнуть от столичной суеты, встретиться с друзьями.

На 2-ом этаже расположен читальный зал, уголок для слабовидящих людей, детский уголок, зона для проведения различных литературных и культурных мероприятий, учебная зона, отдел канцелярских товаров. Здесь регулярно проводятся презентации книг, литературные и музыкальные вечера, встречи с деятелями культуры и искусства, тематические мастер-классы, литературные чтения, языковые курсы, детские мероприятия.

В центре также организуются мероприятия с участием международных организаций и дипломатических представительств. На специальных сенсорных экранах можно получить информацию обо всех книгах, представленных в центре, ознакомиться с новинками.

(Автор: Вугар Иманов)

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