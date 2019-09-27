В Баку молодежь отметила юбилей Джахангира Новрузова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном университете культуры и искусств (ADMİU) прошла встреча студентов с известным актером и режиссером, профессором Турецкой государственной консерватории при университете Чукурова в городе Адана, народным артистом Азербайджана Джахангиром Новрузовым, сообщает Trend Life.

На открытии ректор ADMİU профессор Джейран Махмудова выразила признательность Джахангиру Новрузову за посещение университета, в котором он учился. Было отмечено, что университет на протяжении многолетней истории воспитал плеяду творческих личностей, которые внесли большой вклад в развитие национальной культуры и искусства.

"Джахангир Новрузов является ярким примером для молодежи, который своим трудом и профессионализмом добился больших успехов в актерской, режиссерской и преподавательской деятельности, и продолжает свой путь во имя развития общества, духовных и культурных ценностей", - сказал ректор.

Было отмечено, что этот год юбилейный для Джахангира Новрузова, ему исполнилось 65 лет, и за развитие национальной культуры и искусства получил почётное звание – народный артист Азербайджана.

Джахангир Новрузов родился 31 июля 1954 года в Баку, в семье Муталлиба Новрузова и прославленной актрисы, народной актрисы Насибы Зейналовой (дочь Джахангира Зейналова - актёра, основоположника азербайджанского национального реалистического театра). С 1995 года преподаватель-профессор в Государственной консерватории при университете Чукурова в городе Адана. Выпускник режиссёрского факультета Государственного института искусств им. М. А. Алиева, факультета руководителей Института усовершенствования работников культуры Министерства культуры СССР, творческой лаборатории профессора Георгия Товстоногова в Ленинграде (Санкт-Петербруг). Был актером и главным режиссером Государственного театра музыкальной комедии и Шекинского драматического театра. Театральный режиссёр, актёр театра и кино, был членом жюри международных театральных фестивалей.

Джахангир Зейналов выразил признательность за приглашение и теплые слова, проведя двухчасовую дискуссию с молодежью, рассказал о своей творческой жизни, поделился интересными воспоминаниями о друзьях и коллегах, ответил на многочисленные вопросы. Встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере, прозвучали поздравления в честь юбилея и пожелания дальнейших творческих успехов, молодежь стоя приветствовала Мастера.

(Автор: Вугар Иманов)

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