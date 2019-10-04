I am Jazzman - международный конкурс в Баку

БАКУ /Trend Life/ - С 18 по 27 октября 2019 года в столице Азербайджана состоится Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL - 2019), сообщили Trend Life организаторы проекта.

В его рамках пройдет международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman".

"Цель международного конкурса - найти талантливых молодых музыкантов, которые исполняют джаз профессионально и с душой. Это действующая формула успеха, которая закладывалась для выявления, развития и подготовки, а также дальнейшего сопровождения одаренных юных музыкантов, и хорошо показала себя на прошлых фестивалях. Все, что сегодня создается в "I am Jazzman", имеет большое продолжение и для зрителей, и для конкурсантов. Та концентрация драйва, которая происходит здесь, очень важна для того, чтобы дальше делать определенный выбор для дальнейшего будущего джаза", - отмечено в сообщении организаторов проекта.

Конкурс "I am Jazzman" зажигает новые звезды и дает шанс юным талантам продемонстрировать свои возможности профессионалам джаза и зрителям на большой сцене в ходе Baku Jazz Festival 2019.

Регистрация на конкурс открыта на сайте фестиваля https://www.bakujazzfestival.com/

(Автор: Джани Бабаева)

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