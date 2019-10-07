В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)

7 октября 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошло открытие Дней культуры Карачаево-Черкесской Республики (РФ), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Состоялась встреча советника посольства России в Азербайджане, руководителя представительства Россотрудничества Валентина Денисова с министром культуры Карачаево-Черкесской Республики Рамазаном Бороковым. В ходе встречи прошло обсуждение перспектив взаимодействия между представительством Россотрудничества – Российским информационно-культурным центром в Азербайджане и Карачаево-Черкесской Республикой в области гуманитарных программ, в сфере культуры, образования, молодежных программ.

Также состоялся большой концерт Государственного ансамбля танца Карачаево-Черкесской Республики "Эльбрус" (художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Байрамкулов).

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
  • В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджанские школьники ознакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга (ФОТО)
Социум 12 августа 12:49
Юные музыканты выступили с концертом в посольстве России в Азербайджане (ФОТО)
Культура 9 августа 19:18
Азербайджанские школьники достойно представили страну в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Социум 6 августа 13:01
"Здравствуй, Россия!": азербайджанские школьники едут в Санкт-Петербург (ФОТО)
Социум 3 августа 11:29
Азербайджанская команда с успехом выступила на Всемирных играх в России (ФОТО)
Спорт 21 июня 16:41
Как азербайджанский танцор создал сам себя (ФОТО)
Культура 7 мая 18:11
Лента новостей
Азербайджанское ЗАО «Туристический центр Шахдаг» заключило контракт на создание веб-сайта
ИКТ 11:37
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Политика 11:35
Военные операции ВС Турции на севере Сирии на пользу самой же Сирии – МИД
Турция 11:31
На Лондонской фондовой бирже было продано более 270 тыс. акций АО «Банк Грузии»
Финансы 11:25
В Баку презентована книга, изданная при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО)
Общество 11:25
Узбекистан планирует обновить парк пассажирских вагонов на 80% к 2025
Бизнес 11:22
Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
Политика 11:21
Производитель сухофруктов в Азербайджане планирует увеличить объемы производства в целях экспорта
Бизнес 11:19
В Казахстане отмечен рост пассажироперевозок
Бизнес 11:14