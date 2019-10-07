В Азербайджане открылись Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошло открытие Дней культуры Карачаево-Черкесской Республики (РФ), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Состоялась встреча советника посольства России в Азербайджане, руководителя представительства Россотрудничества Валентина Денисова с министром культуры Карачаево-Черкесской Республики Рамазаном Бороковым. В ходе встречи прошло обсуждение перспектив взаимодействия между представительством Россотрудничества – Российским информационно-культурным центром в Азербайджане и Карачаево-Черкесской Республикой в области гуманитарных программ, в сфере культуры, образования, молодежных программ.

Также состоялся большой концерт Государственного ансамбля танца Карачаево-Черкесской Республики "Эльбрус" (художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Байрамкулов).

(Автор: Джани Бабаева)

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