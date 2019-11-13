Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)

13 ноября 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре в рамках проекта "Диалог с писателем" прошла встреча с одним из самых известных современных азербайджанских писателей Варисом Йолчуевым, сообщает Trend Life.

Во встрече приняли участие поклонники творчества Вариса Йолчуева, а также члены студенческо-волонтерской программы "Bir" (Один), созданной в 2015 году по инициативе Министерства образования Азербайджана. "Bir" создана в целях привлечения студентов к волонтерской деятельности, развития личности молодых людей, приобретения знаний и опыта в различных областях, а так же активной студенческой жизни.

Варис Йолчуев рассказал о приходе в литературу, о романе "Последнее письмо" и других своих книгах, о роли литературы в жизни человека, книжных новинках и рейтингах, любимых авторах, литературных тенденциях, подчеркнул важность формирования эстетического и художественного вкуса у подрастающего поколения. Лауреат литературных премий поделился опытом успешной деятельности. Авторы самых интересных вопросов получили в подарок от писателя подписанные им книги.

Варис Йолчуев - родился 7 июня 1966 года в Сумгайыте. Главный редактор ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание". Выпускник факультета филологии Бакинского государственного университета, член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей и Интернационального Союза писателей, сопредседатель Литературного совета ассамблеи народов Евразии. Автор 19 книг (из которых 11 бестселлеров), которые были выпущены в Азербайджане, России, Турции, Узбекистане, США и Канаде. Лауреат национальных и зарубежных премий, среди которых награды - Высшей правительственной литературной премии Азербайджана "Золотое слово", Евразийского писательского объединения, Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт в Сочи, Московской международной литературной премии, медали Адама Мицкевича (учреждена ЮНЕСКО), Международной Лондонской литературной премии 2015-2109 годов, European Market Research Center, Editorial Ofice, Promotion of Creative Writing in the USA, Antoine de Saint-Exupery, Dan ulduzu, обладатель медали "Александр Пушкин 220 лет" и т.д. Был признан "Писателем года" в России, Франции, Турции, Великобритании. Его произведения входят в литературные фонды библиотек Великобритании, Германии, России, Турции, Израиля. По произведениям "Верю в тебя" и "Горсть земли" сняты художественные сериалы. В этом году входил в состав оргкомитета пятого Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
  • Как добиться успеха – подарки от Вариса Йолчуевв (ФОТО)
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