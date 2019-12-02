Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)

2 декабря 2019 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Театр – живой организм, и он постоянно нуждается в обновлении, в новых формах. Можно сказать, театр без эксперимента скорее мертв, чем жив.

В Баку состоялось открытие третьего Фестиваля экспериментальных театров, организованного Союзом театральных деятелей (СТДА) Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии председатель СТДА, народный артист Азер Паша Нематов отметил, что фестиваль проводится с целью выявления творческого потенциала режиссеров, актеров, художников и композиторов на театральной сцене, предоставления площадки для экспериментов, содействия национальному театральному процессу.

Наверняка, экспериментировать на сцене можно бесконечно. Одни интерпретируют понятие "экспериментальный театр" как театр с новой архитектурой, сценографией или акустической техникой. Для других - эксперимент должен коснуться, прежде всего, актёра и его взаимоотношений со зрителем, а также концепции постановки или нового прочтения драматургического материала, текста, смысла.

На фестивале будет представлено 18 спектаклей. Фестиваль открылся спектаклем "Дюймовочка", представленным Гянджинским государственным кукольным театром. Режиссер – Шамиль Мамедли, в ролях – Самед Ханмамедов, Нармин Шерифова и Нахида Намазова.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
  • Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
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