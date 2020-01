"Музыкальный мост" между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend Life/ - В США представлен цикл концертов под названием "Музыкальный мост" с участием известных музыкантов - Умай Гасымзаде и Уильяма Хейтера, организованный Азербайджано-американским музыкальным Фондом, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Азербайджан в программе представила пианистка Умай Гасымзаде, являющаяся выпускницей Манхэттенской музыкальной школы в Нью-Йорке. В настоящее время Гасымзаде работает над степенью доктора исполнительских искусств по специальности "современное фортепиано" в Университете Bowling Green в штате Огайо. Американец Уильям Хейтер является всемирно известным исполнителем на кларнете. Он - доцент кафедры музыки при Университете Среднего Запада в городе Уичито-Фолс в Техасе.

В первой части концертной программы были исполнены произведения американских авторов современной классической и авангардной музыки, среди них "Caténaires" Эллиота Картера, "Makrokosmos" Джорджа Крамба, "Sonata Lirica" Дэвида Лоэба и "Gymnopédie" Кевина Дэйа.

Во второй части аудитории были представлены произведения азербайджанских композиторов - "Вальс" из балета "Тропою грома" Гара Гараева и фортепианная пьеса Хайяма Мирзазаде под названием "Оhne".

В программе концертов "Музыкальный мост" прозвучали также произведения молодого азербайджанского композитора Туркара Гасымзада. Среди них пьеса для кларнета и фортепиано "Seen when night is silent". Произведение было написано специально для программы "Музыкальный мост", и посвящено дуэту Умай Гасымзаде и Уильяма Хейтера. Используя поэзию англо-американского поэта У. Х. Одена, Гасымзаде создала произведение, включающее в себя так называемую "современную исполнительскую технику" для обоих инструментов.

Концерты "Музыкальный мост" состоялись в Первой объединенной методистской церкви в Арлингтоне, Государственном университете Тарлетон в Стивенвилле и в Государственном университете Среднего Запада в Уичито-Фолс. Концерты состоялись при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Отметим, что Азербайджано-американский музыкальный Фонд известен тем, что строит и развивает межкультурные отношения и музыкальные мосты между Северной Америкой и Азербайджаном. По словам основателя и исполнительного директора фонда Джамили Джавадовoй-Спицберг, главной миссией Фонда является продвижение азербайджанской классической музыки в Америке и американской классической музыки в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.