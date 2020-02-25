БАКУ/Trend Life/ - Представляем вашему вниманию 8 шагов к участию в V Фестивале буктрейлеров Азербайджана.

Учредитель и директор Фестиваля буктрейлеров - киноактер и продюсер Руслан Сабирли. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама. Главный партнер - лидер мобильной связи страны компания Azercell.

1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ONLINE

Зайдите на сайт www.booktrailer.az и зарегистрируйтесь как участник, пройдя по ссылке Qeydiyyatdan keç!.

2. ВЫБЕРИТЕ ЛЮБИМУЮ КНИГУ

После выбора книги любого азербайджанского писателя, решите в какой форме вы будете снимать: - игровая (с участием актеров); - не игровая (без участия актеров); - анимация или графика.

3. НАПИШИТЕ СЦЕНАРИЙ БУКТРЕЙЛЕРА

Выберите самые яркие моменты книги и создайте сценарий буктрейлера. Не забывайте, что именно от сценария будет зависеть насколько станет интересным и просматриваемым ваш буктрейлер.

4. СНИМИТЕ БУКТРЕЙЛЕР НА ОСНОВЕ СЦЕНАРИЯ

Во время съемок можно использовать любую технику, даже смартфоны, у которых минимальное разрешение камер 1080p Full HD (1920x1080).

5. СМОНТИРУЙТЕ СНЯТЫЙ МАТЕРИАЛ

Во время монтажа внимательно ознакомьтесь и соблюдайте требования к буктрейлеру, которые опубликованы на сайте Фестиваля. Хронометраж: максимум 3 минуты.

6. ОБРАБОТАЙТЕ ЗВУКОВОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МОНИТРУЕМОГО МАТЕРИАЛА

Во время выбора музыки будьте внимательны, из-за нарушения авторских прав во время использования некоторых музыкальных произведений в буктрейлерах, их невозможно загрузить в социальные сети.

7. ОТПРАВЬТЕ СВОЙ БУКТРЕЙЛЕР НА ФЕСТИВАЛЬ

Отправьте свой буктрейлер через www.wetransfer.com на адрес Фестиваля festival2019@booktrailer.az до 1 апреля 2019 года.

8. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ БУКТРЕЙЛЕР И ПОЛУЧИТЕ ШАНС СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ

Заполните все необходимые данные, зайдя по указанной ссылке Buktreylerin Qeydiyyatı на сайте Фестиваля.

Буктрейлер должен получиться лаконичным, интригующим и передавать суть произведения. Помните, что основная задача буктрейлера – это заинтересовать читателя книгой.

В Фестивале может принять участие каждый желающий, сняв буктрейлер на свою любимую книгу азербайджанских писателей и зарегистрировав его на сайте www.booktrailer.az. Денежные призы за первое, второе и третье места – 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" – 1000 манатов.

Последний день приема работ – 1 апреля 2020 года.

Буктрейлер – это видеоролик или трейлер, нацеленный на продвижение книги среди читателей, который включает в себя ее самые яркие и узнаваемые моменты, визуализируя содержание книги.

Цель проекта –пропаганда чтения книг, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению, выявление талантливой творческой молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книги и авторского права, отмечаемому 23 апреля, и проходит под слоганом Kitabı tanıdın, kitabla tanının! (Популяризуй книгу, популяризуй себя книгой!)

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Более подробно на www.booktrailer.az , а также в соцсетях:

Instagram: https://www.instagram.com/BooktrailerFest,

Facebook: https://www.facebook.com/BooktrailerFest,

Youtube: https://www.youtube.com/BooktrailerFest.

По всем вопросам обращаться: festival2020@booktrailer.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)