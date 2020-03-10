Сотрудники радио Австрии посетили Международный центр мугама (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сотрудники Государственного радио Австрии Ö1, приехавшие в Азербайджан по приглашению Госагентства по туризму, побывали в Международном центре мугама в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Сотрудники радио Эрих Клайн и Роман Тсшидл ознакомились с историей создания, архитектурным стилем и деятельностью Международного центра мугама.

Его директор, народный артист Мурад Гусейнов дал интервью радио, в котором рассказал об истории создания и деятельности Международного центра мугама, отметив, что мугамное искусство составляет важную часть древней и богатой истории азербайджанского народа, в том числе культурного наследия страны.

Гусейнов подчеркнул, что Центр мугама, которому нет аналогов в мире, был создан по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

27 декабря 2008 года состоялось торжественное открытие Центра, ставшее уникальным музыкальным событием. Помимо Баку, в регионах страны и в пограничных с оккупированными зонами Карабаха городах по инициативе Фонда Гейдара Алиева созданы подобные центры, в которых юные таланты познают тонкости искусства мугама.

Было также отмечено, что азербайджанский мугам является одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

В музейной части Международного центра мугама гости ознакомились с богатой коллекцией древних музыкальных инструментов, а также были проинформированы о каждом из корифеев мугама, бюсты которых украшают его фойе.

Во время интервью австрийскому радио директор Центра мугама также рассказал о городе Шуша и культурных памятниках, которые находятся на оккупированных армянами территориях Азербайджана.

В честь гостей был организован концерт мугама, который был встречен с большим интересом.

Следует отметить, что Международный центр мугама продолжает деятельность в сфере создания и расширения тесного сотрудничества с представителями местных и международных медиа. Телевизионными каналами Казахстана, России, Узбекистана, Грузии и Турции были подготовлены и представлены программы и сюжеты, посвященные деятельности Центра.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)