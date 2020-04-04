Культура, которая нас объединяет – телезрителям покажут концерт Мурада Адыгезалзаде
БАКУ/Trend Life/ - Пятого апреля в 19.20 в эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) будет представлена концертная программа с участием известного пианиста, директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста Мурада Адыгезалзаде, сообщает Trend Life.
Концертная программа будет представлена в рамках проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет").
Выступление Мурада Адыгезалзаде будет представлено в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Фахраддина Керимова.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )
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