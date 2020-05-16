О том, как в Азербайджане отметят Международный день музеев...

БАКУ/Trend Life/ - 18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. В связи с этим азербайджанские музеи проведут серию презентаций, мероприятий и выставок в режиме онлайн, сообщили Trend Life пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рамках проекта Азербайджанского национального музея ковра "Виртуальный тур по музею" известные общественные деятели расскажут об экспозиции музея, коврах и других изделиях декоративно-прикладного искусства. Виртуальный тур будет представлен на русском и английском языках. Также впервые в музее экскурсия будет сопровождаться сурдопереводом под девизом "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность".

Русский этнографический музей и Азербайджанский национальный музей ковра в онлайн-формате представят подробную информацию о совместном проекте "Жемчужины Азербайджана в собрании Русского этнографического музея", будут обсуждены вопросы виртуальной деятельности музеев, опыт, полученный в этой области, и планы на будущее.

Азербайджанский национальный музей искусств впервые представит выставку художественных работ детей с частично или полностью утраченным зрением. Эти картины были созданы учащимися Республиканской специальной школы-интерната №5 и Реабилитационного центра в ходе мастер-классов, проводимых профессором Тбилисской академии художеств Георгием Гураспашвили в рамках международного семинара в музее "Искусство без границ". Виртуальная выставка будет доступна 18 мая с 12.00 на страницах музея в Facebook, Instagram и Twitter.

Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры представит свои коллекции на трех языках (азербайджанском, английском и русском) широкой аудитории под рубриками "Послушайте, что у нас есть", "Изобразительное искусство в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры".

Центр современного искусства YARAT планирует реализовать городской мультимедийный проект, в ходе которого публике будут представлены эксклюзивные произведения искусства. Данные произведения для проекта будут представлены Азербайджанским национальным музеем ковра, Музеем азербайджанской живописи XX-XXI веков, Национальным музеем Венгрии, Национальным музеем Латвии и ЦСИ YARAT.

К Международному дню музеев в Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) разработан онлайн-проект продвижения музея "Одно прикосновение – тысяча ценностей". В рамках проекта 18 мая в 10.20 заведующая этнографическим научным фондом музея, доктор философии по искусствоведению Севиндж Насирова расскажет в программе Общественного телевидения (İctimai TV) Dikdaban о защите культурного наследия и предстоящей совместной деятельности с другими музеями.

Гобустанский национальный историко-художественный заповедник объявил на своих страницах в социальных сетях медиа-кампанию "Будь изображен на скале Гобустана!". Желающие присоединиться к акции, могут поделиться своими фотографиями, сделанными в Гобустане, в аккаунтах заповедника в социальных сетях Facebook и Instagram. Кроме того, 18 мая в 15.00 на странице заповедника в Facebook будет транслироваться встреча с художником-керамистом Мир Теймуром Мамедовым.

Музейный центр "Ичеришехер" представит видеоролик "Продвижение инклюзивного образования через традиционные искусства" о первой программе инклюзивного профессионального образования для искусства и творческого самовыражения в области культуры, реализуемой Музейным центром Управления Государственного историко- архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Европейским союзом и Программой развития ООН.

Музей независимости Азербайджана проведет онлайн-тур "Равенство" для уязвимых групп общества 18 мая в 12.00 с применением программы Zoom.

Азербайджанский государственный музей театра им. Джафара Джаббарлы представит программу "Мир принадлежит всем нам", включающую виртуальную выставку картин детей с расстройствами аутистического спектра из группы при Общественном объединении Birgə və Sağlam, а также прямую трансляцию в социальных сетях спектакля "Голубая птица" инклюзивного театра Əsa. Виртуальная выставка будет транслироваться на странице музея в Facebook в 12.00, а спектакль – в 17.00.

Дом-музей Джафара Джаббарлы представит фотовыставку "Утренняя звезда", знакомящую посетителей с уникальными историческими экспонатами, хранящимися в музее, а также фотографиями, отражающими успешные проекты и интересные мероприятия, реализованные музеем в разные годы.

Отметим, что с 5 по 18 мая Историко-краеведческий музей Хачмаза проводит онлайн-конкурс картин "Таинственный и волшебный мир" среди школьников под девизами "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность" и "Мой экспонат". Учащиеся отправляют на конкурс свои рисунки, темой которых являются их любимые музеи или экспонаты, а также свои фотографии. Победители будут награждены дипломами и подарками.

Также 18 мая на официальной странице в Facebook Историко-краеведческого музея Масаллы состоится виртуальная презентация "Прошлое и настоящее нашего фольклора" в исполнении ансамбля народной музыки и танца "Халай".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)