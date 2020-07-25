Сария Мамедова удостоена Есенинской медали Российского союза писателей

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Сария Мамедова удостоена Есенинской медали, учрежденной Российским союзом писателей (РСП) в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина, сообщает Trend Life.

Медаль "Сергей Есенин 125 лет" учреждена РСП и по своему статусу является общественной наградой, вручаемой поэтам и писателям за вклад в развитие современной русской литературы. На основании решения Президиума РСП медалью награждаются номинанты премии имени Сергея Есенина "Русь моя" за все годы, произведения которых изданы в конкурсных альманахах и оценены Большим жюри. Вручение медалей будет проходить в Центральном Доме литераторов Москвы 2 и 3 октября в рамках празднования 125-летия Сергея Есенина.

Сария Мамедова (08.03.1947, Баку) - член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей, Интернационального союза писателей, индивидуальный член Евразийской творческой гильдии (Лондон). С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Кандидат химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат множества национальных и международных литературных премий, "Писатель года" 2013-2015 гг, кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", "Георгиевская лента", имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.

(Автор: Вугар Иманов)