Ее отец стал шехидом…- трогательная история Мурада Мамедова и Нигяр Джамал (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ -- Азербайджанское телевидение (AzTV) представило видеоролик, посвященный памяти шехидов - героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, сообщает Trend Life.

В съемках социального видеопроекта приняли участие – актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Мурад Мамедов и победительница конкурса "Евровидение-2011" Нигяр Джамал.

Видеоролик подготовлен компанией Light in Black.

В видеопроекте отражена трогательная история одной семьи, где отец стал шехидом. В сердце его маленькой дочери живет огромная любовь к своей Родине, такая же, как и у отца…

(Автор: Джани Бабаева)