Ее отец стал шехидом…- трогательная история Мурада Мамедова и Нигяр Джамал (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ -- Азербайджанское телевидение (AzTV) представило видеоролик, посвященный памяти шехидов - героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, сообщает Trend Life.
В съемках социального видеопроекта приняли участие – актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Мурад Мамедов и победительница конкурса "Евровидение-2011" Нигяр Джамал.
Видеоролик подготовлен компанией Light in Black.
В видеопроекте отражена трогательная история одной семьи, где отец стал шехидом. В сердце его маленькой дочери живет огромная любовь к своей Родине, такая же, как и у отца…
(Автор: Джани Бабаева)
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО)
В Азербайджан будет направлена делегация из Сербии для расследования факта использования Арменией оружия производства этой страны
В Азербайджане впервые в мире на стадионе возведут фонтанный комплекс в виде «мексиканской волны» (ФОТО)
Минтруда Азербайджана: Общий объем единовременных выплат в период пандемии достигнет 333 млн манатов
Фонд помощи имени Имама Хомейни выразил готовность присоединиться к планам развития торговли с Россией
В Джалилабаде предотвращена попытка незаконных раскопок на территории исторического памятника (ФОТО)
FAO и Евросоюз объявили о проведении в Грузии третьего этапа конкурса на получение сельскохозяйственных грантов