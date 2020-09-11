Увлекательное путешествие по Музею современного искусства в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend Life/- В настоящее время в связи с удовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановкой восстановлена деятельность ряда учреждений культуры, в том числе музеев и выставочных залов.

Одной из главных достопримечательностей города Баку считается Музей современного искусства. Trend Life решил провести для своих читателей обзорную фотоэкскурсию, и ознакомить их с произведениями, представленными в экспозиции.

Отметим, что Музей современного искусства был открыт 20 марта 2009 года. За годы деятельности он стал излюбленным местом истинных ценителей прекрасного, посетив музей однажды хочется возвращаться туда вновь и вновь, чтобы еще раз насладиться высоким искусством.

Экспозиция музея начинается уже у входа, посетителей встречают скульптуры Зейналабдина Искендерова, Муслима Эльдарова, Алтая Садыхзаде, Махмуда Рустамова, Фазиля Наджафов и других авторов.

Автором дизайна музея является известный художник Алтай Садыхзаде, который превратил само здание в произведение искусства в стиле авангард. Музей имеет зал детского искусства, библиотеку, видеозал, ресторан и арт-кафе.

Переступив порог музея, попадаешь в другой мир – мир непревзойденных идей и гениальных творений.

В музее нет замкнутых форм. Два этажа расположены в цельном открытом пространстве и соединены объектом "Забытая лестница". Объединяющим фактором стал цвет - музей оформлен в белом цвете. Весь музей в целом с его свободной архитектурой, объединенной заданным движением балок и металлических конструкций, с экспозицией картин и скульптур, сам является великолепным образцом авангардного искусства.

Основа музея – коллекция лучших произведений живописи и скульптуры азербайджанского авангарда со второй половины ХХ века до наших дней. Это собрание картин и скульптур, выражающих наблюдения, искания и свободу человеческого духа. В согласии с идеей целостности мирового искусства в музее также представлены произведения живописи и скульптуры современных мастеров других стран.

Коллекция музея уникальна, здесь собраны произведения классиков фигуративного искусства Азербайджана - это Таир Салахов, Саттар Бахлулзаде, Микаил Абдуллаев, Гусейн Алиев, Таги Тагиев, Надир Абдурахманов, Эльмира Шахтахтинская, Надир Касумов, Огтай Садыгзаде, Токай Мамедов, Тогрул Нариманбеков, Омар Эльдаров и други. Классика западного авангарда представлена творениями Пабло Пикассо, Марка Шагала и других. Азербайджанский авангард представлен такими художниками как Расим Бабаев, Ашраф Мурад, Геннадий Брижатюк, Фазиль Наджафов, Мамед Мустафаев, Ага Усейнов, Али Ибадуллаев, Мирнадир Зейналов, Фуад Салаев, Фархад Халилов, Дарвин Велибеков, Эльдар Мамедов, Микаил Абдурахманов, Мусеиб Амиров, Махмуд Рустамов, Гусейн Хагверди, Элияр Алимирзоев, Рашад Бабаев, Алтай Садыгзаде и многие другие.

В беседе с корреспондентом Trend Life директор Музея современного искусства Хайям Абдинов подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию и пропаганде культуры и искусства страны.

"Деятельность государства, Фонда Гейдара Алиева в развитии музейного дела Азербайджана имеет огромное значение. Все проекты в области культуры и музейного дела, организованные со стороны государства, направлены на образование, просвещение, повышение интереса общественности к музеям. За годы независимости реализованы масштабные проекты по пропаганде азербайджанской культуры и искусства как в нашей стране, так и за рубежом. Данные проекты направленны на сохранение, развитие и пропаганду богатого культурного наследия Азербайджана", - отметил Абдинов.

Директор музея также отметил, что в период, когда музеи страны были закрыты из-за строгого карантина, они осуществляли свою деятельность в онлайн-формате.

"В период строгого режима карантина Музей современного искусства осуществлял свою деятельность в соответствии с правилами, установленными государством. Сотрудники музея работали из дома в онлайн-формате. Они организовывали образовательные онлайн-программы. В период пандемии мы увидели мир с другой стороны для того, чтобы правильно и грамотно выстроить систему работы в формате онлайн, мы также изучали новый подход и опыт стран дальнего и ближнего зарубежья", - добавил он.

Сейчас, после того как выставочные залы открыли свои двери для посетителей, Музей современного искусства работает в обычном режиме с условием соблюдения всех необходимых санитарно-гигиенических норм.

"Все сотрудники музея и посетители обязательно должны носить защитные маски. При входе у посетителей измеряют температуру, предлагают дезинфицирующее средство. Только после соблюдения ряда норм посетители могут пройти в музей и насладиться произведениями искусства", - подытожил Хайям Абдинов.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)