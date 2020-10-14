Известные личности исполняют гимн Азербайджана! Мы поступимся жизнью, но ни пядью нашей Родины (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальных сетях представлен видеоролик с участием известных личностей и представителей различных сфер, исполняюших Государственный гимн Азербайджана, сообщил Trend Life продюссер проекта Ренат Ахметов. Проект реализован телекомпаний СBC под слоганом "Едины, сплочены и с верой в Победу!". Режиссер работы - Эльвин Мирзоев, руководитель проекта - генеральный директор CBC Вугар Халилов.

"Мы вместе, и все как один рядом с нашим Верховным Главнокомандующим и доблестной Армией. Мы поступимся жизнью, но ни пядью нашей Родины!", - говорится на русском языке в послании проекта.

В проекте приняли участие народные артисты Мубариз Тагиев, Расим Балаев, Ялчин Адигезалов, Тарана Мурадова, Фахраддин Манафов, Лейла Шихлинская, Мехрибан Зеки, заслуженные артисты Фяргана Гасымова, Фирдовси Атакишиев, заслуженные тренеры Назим Гусейнов, Тарлан Гасанзаде, сотрудники МЧС, Бакинского метрополитена и городского общественного транспорта, спортсмены, паралимпийцы, врачи, полицейские, пенсионеры, гражданские летчики, дети и учащиеся школ, и другие. Гимн исполняет Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

(Автор: Вугар Иманов)