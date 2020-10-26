Ya Qarabağ, ya ölüm! Новый проект, передающий совершенно другие эмоции и ощущения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Знаковая песня "Ya Qarabağ, ya ölüm!" композитора Айтен Исмихановой на слова турецкого поэта Озана Арифа представлена в новом формате, сообщает Trend Life.

Авторами проекта являются композитор Иса Меликов и креативный продюсер Пярвиз Исагов (ProMete).

Как отметили Меликов и Исагов, новая жизнь этой композиции отражает дух солидарности, сплочения и единения в эти дни: "Второе рождение песни стало возможным благодаря выпускнице Азербайджанской дипломатической академии Гюнай Бадаловой. Девушка поделилась собственным кавером на своей страничке в Instagram, и мы решили предложить Гюнай записать эту песню в новой аранжировке и снять на нее клип. За довольно сжатые сроки талантливый музыкант Эмин Кярим сделал аранжировку, а режиссером видеоклипа стал Вюсал Ахмедзаде. Съемочным процессом руководил популярный актер и блогер Алихан Раджабов, который выступил с идеей клипа. Для нас основными критериями для сотрудничества являются талант и способности каждого потенциального партнера, и неважно - музыкант это с именем или начинающий".

Эта песня является значимой для всего поколения, но Гюнай Бадаловой она близка и по личным причинам.

"Сказать, что я приятно удивлена и до сих пор не верю в то, что со мной произошло - ничего не сказать! Когда моим постом с песней поделилась сама композитор и написала мне лестные слова, поблагодарив за мое исполнение, я была очень счастлива! На следующий день меня уже пригласили на запись в студию, еще через день стилист Лейла Мамедова — на примерку одежды для клипа. И вот я на сцене потрясающего Бакинского конгресс-центра в прекрасном платье в сопровождении детского хора, вокруг крутые специалисты - от визажиста Эльнура Гасанова до руководителя съемочной группы Алихана Раджабова. Стою перед камерой! Невероятно! Но самое волшебное чувство меня охватило в тот момент, когда, приостановив съемочный процесс, мы внимательно слушали выступление нашего уважаемого Президента Ильхама Алиева, который объявил радостную весть об освобождении от оккупации моего родного Зангилана! Моей радости и ликованию не было предела!" - говорит Бадалова.

Композиция не просто звучит по-новому. Теперь она передает совершенно другие эмоции и ощущения. Она наполнена верой в победу!

"Песне "Ya Qarabağ, ya ölüm!" двадцать один год, - сказала Айтен Исмиханова, - и ровесники этой песни сегодня воюют в Карабахе, освобождают наши земли от захватчиков. Двадцать один год назад брат Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева Вахид Мустафаев предложил мне написать песню на слова Озана Арифа и записать ее с группой "Deyirman". Если лейтмотивом первого варианта песни стала боль — физическая и моральная, то сейчас в ней присутствуют надежда и уверенность в Победе!".

Проект реализован при поддержке Общественного объединения молодежного движения "Cavan", Бакинского конгресс-центра, детского хора "Ренессанс" и музыкальной школы №3 имени Джовдета Гаджиева, компании Peachline.

(Автор: Джани Бабаева)