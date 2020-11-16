Эмин Алиев в хореографической композиции "Победоносный солдат" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представил хореографическую композицию "Qalib əsgər" ("Победоносный солдат") с участием лауреата международных конкурсов и фестивалей, заслуженного артиста Эмина Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор театра Алигисмет Лалаев. Над проектом работали главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, а также режиссер Самир Гуламов, оператор и монтажер Хикмет Шахвердизаде.

Хореографическая композиция подготовлена на музыку видного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова. Съемки проходили в Исмаиллинском районе.

(Автор: Джани Бабаева)