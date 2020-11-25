Я хочу проснуться в Карабахе! – мечта, ставшая явью (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Учащиеся 9 класса школы-лицея № 20 города Баку представили в социальных сетях видеоролик на композицию "Я хочу проснуться в Карабахе!", сообщает Trend Life.

"Я хочу проснуться в Карабахе!" – композиция, которую в конце октября презентовал победитель Международного конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов. Песня с первых минут публикации в социальных сетях привлекла внимание огромного числа слушателей. "Пусть теперь и нас услышат, ведь Шуша без нас не дышит. Мы хотим проснуться в Карабахе!" - эти строки из песни тронули слушателей до глубины души.

Учащиеся школы-лицея № 20 были в числе тех, кто не смог пройти мимо данной композиции. Школьники решили исполнить песню и снять на нее видеоролик.

Проект они посвятили Победе Азербайджана, освобождению азербайджанских земель от оккупантов, доблести, мужеству и героизму наших военнослужащих.

Автором музыки к композиции является Вагиф Ягубов, автор слов – Лейла Насибли, над аранжировкой работал Осман Гамидов. Видеоролик снял Гулам Гусейнов, автор сценария - Альвина Исаева, учредитель проекта - Расмия Гадирова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)