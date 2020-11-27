Азербайджанские ремесленники и дизайнеры могут принять участие во Всемирной ярмарке Selvedge (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ICOM, доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова вошла в отборочную комиссию Всемирной ярмарки Selvedge, которая пройдет с 31 августа по 4 сентября 2021, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Всемирная ярмарка Selvedge-2021 будет проводиться в режиме онлайн. В рамках мероприятия состоятся виртуальные семинары, переговоры и панельные дискуссии.

Концепция Всемирной ярмарки Selvedge включает высокую оценку текстиля, как общечеловеческой ценности. В этом празднике культуры одежды и творчества могут принять участие художники со всего мира. Их коллекции будут оцениваться в разных категориях экспертами со всех континентов. На выставке будут представлены коллекции производителей в сфере текстиля, получившие положительные отзывы судей за оригинальность, дизайн, долговечность, мастерство, качество и т.д. На мероприятии будут представлены текстильные традиции более чем 50 стран и созданы равные возможности для каждого мастера.

Команда Азербайджанского национального музея ковра приглашает ремесленников, дизайнеров, компании, НПО, кооперативы и некоммерческие организации принять участие во Всемирной ярмарке Selvedge–2021.



По ссылке можно узнать об этом мероприятии подробнее и подать заявку на участие:

https://www.selvedge.org/pages/exhibitor-applications-2021

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)