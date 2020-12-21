Artinterview - Рашад Мехтиев отвечает на вопросы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея приступила к реализации онлайн-проекта "Artinterview" , сообщает Trend Life.

Цель проекта – с помощью адресованных художникам вопросов ближе познакомить зрительскую аудиторию с творчеством мастеров кисти.

Первым собеседником проекта стал заслуженный художник Азербайджана, доктор по философии искусства, почетный академик Императорской академии художеств России Рашад Мехтиев.

Он ответил на вопросы о том, какую роль в обществе занимает художник, что оказывает влияние на творческий процесс, какое место в его жизни занимает педагогическая деятельность и другие.

Рашад Мехтиев родился в семье народного художника Азербайджана Рафига Мехтиева. Окончил Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде, Азербайджанский государственный университет культуры и искусства и турецкий Университет Мемар Синан. В 2002 году Рашад Мехтиев стал победителем конкурса "Canaqqalanın gözyaşları", организованного ТЮРКСОЙ, который прошел в турецком городе Чанаггала.

Мехтиев является первым азербайджанским художником, выставка работ которого была проведена в ООН в 2006 году. В 2012 году удостоен награды Российского общественного фонда "Вера" за неповторимую национальную самобытность.

Работы художника хранятся в частных коллекциях в разных странах мира, его картины были представлены на выставках в странах Европы и России.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)