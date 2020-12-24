Известные певцы исполнили песню "Şuşanın dağları" в городе Шуша (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/- Известные певцы нашей страны исполнили азербайджанскую народную песню "Şuşanın dağları" на улицах освобожденного от армянской оккупации древнего азербайджанского города Шуша, сообщает Trend Life.

Песня "Şuşanın dağları" звучит в исполнении заслуженных артистов Тайяра Байрамова и Анара Шушалы, ханенде Миралама Мираламова и популярного эстрадного певца Азада Шабанова.

Видео роликом этой песни на своей странице в Instagram поделился Азад Шабанов.

Патриотическая азербайджанская народная песня "Шушанын даглары башы думанлы" (азерб. Şuşanın dağları başı dumanlı - Вершины гор Шуши покрыты туманом), написанная ханенде Ханом Шушинским, в которой город сравнивается с прекрасной девушкой, посвящена городу Шуша.

Впоследствии эта песня получила широкое устное распространение, став народной.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)