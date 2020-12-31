Премьера грандиозного проекта Фаика Агаева! Победоносный Азербайджан, доблестная армия и единый народ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Солист Азербайджанского государственного телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев представил премьеру нового клипа "Sən Qalibsən!" (Ты Победитель!), посвященного Дню солидарности азербайджанцев мира, победе Азербайджана над армянским агрессивным режимом и восстановлению территориальной целостности страны после почти 30 летней оккупации, сообщает Trend Life. Эта победа завоевана героизмом воинов и кровью шехидов! Эта победа завоевана единством народа и доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Автор слов и музыки – Ханым Исмаилгызы, аранжировка, миксинг и мастеринг – Яшар Бахыш, режиссер – Наиль Наибоглу, оператор и монтаж – Сеймур Сеидбейли, dress – Гюльнара Халилова, архивные материалы - Baku Media Center. В проекте снялись мать исполнителя Сафия Агаева, медийные личности, известные представители общественности, культуры и спорта – Чингиз Абдуллаев, Мелекханым Эйюбова, Наргиз Джалилова, Санубер Искендерли, Рафаэль Агаев, Диляра Алиева, Эльнара Халилова, PRoMete, Кямран Агабалаев, Лейла Гулиева, Самир Байрамлы, Али Пашаев, Ансамбль народных инструментов под управлением Рабиля Сафарли.

(Автор: Вугар Иманов)