Джинны и дервиши… - онлайн-встреча с азербайджанским художником

БАКУ /Trend Life/ - При организации Азербайджанской государственной картинной галереи будет проведена онлайн-встреча с молодым азербайджанским художником Зохрабом Саламзаде, сообщает Trend Life.

Прямой эфир с художником состоится в 21.00 4 января на официальной странице Картинной галереи в Instagram.

Зохраб Саламзаде родился в Баку 19 ноября 1992 года в семье инженера. В 2013 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 2017 году - Азербайджанскую государственную академию художеств. Саламзаде - участник ряда групповых выставок. Вдохновение для своих картин Зохраб Саламзаде черпает из истории и религии. Есть несколько тем, которые художник чаще всего отображает на своих полотнах - это Ичери шехер, джинны и дервиши…

(Автор: Джани Бабаева)