Победоносный Азербайджан в музыкальной аниме-иллюстрации Рилаи (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Певица Рилая представила композицию "Азербайджан", посвященную победе Азербайджана над армянским агрессивным режимом и восстановление территориальной целостности после почти 30 летней оккупации, сообщает Trend Life. Проект представлен в виде аниме-иллюстраций. Композиция написана на слова Захры Бадалбейли и музыку Натальи Гончаровой в аранжировке Гасана Агаева (Dj Vebo). Автор иллюстраций – Вюсаля Зейналлы, видео – Элвин Юсифов, сценарий – Захра Бадлабейли.

"Карабахская Отечественная война подарила нам неимоверное счастье, каждый из нас гордится победой Азербайджана и освобождением наших исторических земель. В самое ближайшее время все освобождённое земли будут восстановлены и весь край вновь расцветет и превратится в рай! Мы чтим светлую память шехидов, преклоняемся перед их родителями и семьями! Восхищаемся героизмом наших доблестных солдат и офицеров! Карабах - это Азербайджан! ", - отметила Рилая.

(Автор: Вугар Иманов)