Солнце мира слов – В Азербайджане объявлен конкурс, посвященный Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - Республиканским домом художественного творчества молодежи при поддержке министерства образования Азербайджана дан старт творческому конкурсу в формате онлайн "Söz dünyasının günəşi" ("Солнце мира слов"), посвященному 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт министерства.

Цель конкурса, проводимого среди учащихся общеобразовательных школ и членов кружков центров развития детей и молодежи, привить подрастающему поколению любовь к богатому литературному наследию великого Низами Гянджеви, классической восточной поэзии, стихам, газелям и рубаи, развить их творческий потенциал и навыки художественного чтения. Конкурс будет проходить до 5 марта по двум возрастным группам (10-15, 16-24).

Участники конкурса должны представить небольшие отрывки из стихотворений великого поэта Низами Гянджеви.

Представленные на конкурс видеозаписи должны быть четкими и качественными, продолжительность выступления участников должна составлять не более 3-4 минут. Каждый желающий может принять участие в конкурсе с одним стихотворением или одним отрывком из поэтического произведения.

Жюри конкурса будет оценивать сценическую культуру участников, четкую интонацию, правильное произношение, выразительность речи, целенаправленное использование жестов и мимики, тона голоса.

Участники также должны представить о себе информацию (имя, фамилия, отчество, год рождения, учебное заведение, город, район, контактный номер телефона) и отправить подготовленный видеоролик на адрес электронной почты [email protected] или на номер WhatsApp (+994) 55 539 55 22.

Победители конкурса и активные участники будут награждены специальными дипломами Республиканского дома художественного творчества молодежи.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (+994) 12 568 42 19, (+994) 55 539 55 22 и (+994) 55 701 46 16.

(Автор: Джани Бабаева)