Познаем наше христианское наследие – Церковь Святого Георгия в Гахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Познаем наше христианское наследие" ("Xristian irsimizi tanıyaq") представлен видеоролик, посвященный Церкви Святого Георгия, расположенной в селе Гахингилов Гахского района, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Церковь построена в 1888 году в честь Святого мученика Георгия. Она охраняется государством как исторический памятник.

Напомним, что в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" представляются короткометражные видеоролики, посвященные охраняемым государством церквям, другим находящимся в Азербайджане религиозным храмам, святыням, относящимся к христианской религии.

Ранее были представлены видеоролики, посвященные Албанской церкви в селе Киш Шекинского района, Албано-удинской церкви Чотари в поселке Нидж Габалинского района, храму Кюрмюк XIX века в Гахском районе, Албанской церкви (Трехсвятительская церковь) в Шеки, Кафедральному собору Святых Жён-Мироносиц, Церкви Спасителя - немецко-лютеранской церкви и Католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)