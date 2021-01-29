Когда бакинцы впервые "услышали" биение сердца великого Низами… (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Год Низами Гянджеви и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа особый интерес вызывает адаптация творческого наследия Гения на драматической сцене.

Перевести философскую мысль Низами Гянджеви на язык драматического театрального действия - невероятно сложно. Однако коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна вместе с постановочной группой из Литвы справился с этой задачей блестяще, сообщает Trend Life. Уже в этом году коллектив вновь порадует зрителей показом яркого спектакля "Семь красавиц".

Отметим, что в 2012 году по государственному заказу и при поддержке министерства культуры Азербайджана была осуществлена постановка одной из пяти поэм "Хамсе". 7 декабря 2012 года впервые в мировой практике театрального драматического искусства состоялась премьера спектакля "Семь красавиц".

На постановку спектакля была приглашена художественно-постановочная группа из Литвы: режиссер–постановщик Йонас Вайткус, художники – Артурас Симонис и Сандра Страукайте, композитор Альгидас Мартинайтис. Хореографом-постановщиком выступил заслуженный артист Азербайджана Таир Эйнуллаев.

Эксперимент оказался на редкость удачным, подтвердив мысль о том, что общечеловеческие ценности нетленны и понятны любому человеку, на каком бы языке он не говорил.

В спектакле был использован вальс Гара Гараева из его 4-актного балета "Семь красавиц" - это дань уважения великому азербайджанскому композитору и истории нашего национального искусства. В 1952 году это произведение впервые обрело жизнь на подмостках Театра оперы и балета, а спустя 60 лет – в 2012 году - в драматической интерпретации зазвучало во всю мощь поэтического голоса Низами со сцены Русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

7 декабря 2012 года бакинцы впервые "услышали" биение сердца великого поэта, выраженного в его мыслях и чувствах, которые транслировали в зал актёры театра. Впоследствии актеры театра с этим спектаклем побывали в Москве (Россия), Мингячевире и Шеки.

А в ноябре 2015 года премьера спектакля "Семь красавиц" по одноименной поэме Низами Гянджеви состоялась в Русском академическом театре Литвы в Вильнюсе. Это была вторая версия трактовки поэмы. На постановку пластических сцен Йонас Вайткус пригласил Таира Эйнуллаева. Получился еще один международный проект, а премьера была засвидетельствована литовскими СМИ как мировая.

Азербайджанская и литовская версии - это две разные истории, поставленные в стилистике эпически-игрового театра. У бакинцев - это история планетарного масштаба, где философия позднего суфизма, в чем-то перекликающаяся с официальной религией ислама, выходит на первый план и становится ключом к исследованию мысли и идеи Низами. У литовцев - совсем другая постановка. Там Вайткус от планетарного обобщения переходит к конкретной истории, перемешав земных персонажей и небесных. И если в бакинской постановке рассказ о Бахраме и семи красавицах ведет Низами, то у литовцев - действие начинает Джабраил. Теперь его глазами и с его непосредственным участием зритель видит все истории, через которые суждено пройти Бахраму вместе с семью красавицами…

Сегодня актёры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, профессиональная жизнь которых была приостановлена в связи с пандемией и действующими ограничительными мерами, с нетерпением ждут встречи с персонажами Низами и своими зрителями.