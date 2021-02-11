Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 11 февраля 2021 19:43 (UTC+04:00)
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ярким представителем азербайджанской школы игры на таре в истории нашей культуры является народный артист Азербайджана Бахрам Мансуров, которому 12 февраля исполнилось бы 110 лет. Представляем читателям Trend Life материал о его жизни и творчестве.

Бахрам Мансуров родился в старинной части Баку - Ичери шехер, в состоятельной семье беков, которые также прославились как меценаты и музыканты. Его дед, Мешади Мелик бек Ага Салах бек оглу Мансуров, играл на таре, кяманче, сазе, гармоне и дефе. Уже в 18-летнем возрасте стал основателем Бакинского меджлиса мугама. Любовь к музыке перешла к его сыну, отцу Бахрама, Мешади Сулейман бек Мансурову, который также прекрасно играл на таре, кяманче, сазе и дефе. В их доме постоянно проходили вечера мугама с участием именитых ханенде и музыкантов, гостей из других стран, которые месяцами оставались здесь, пользуясь щедростью и гостеприимством хозяев. Поэтому не удивительно, что Бахрам Мансуров продолжил дело деда и отца. Кстати, его дядя Мирза Мансур Мешади Мелик оглу Мансуров также был известным таристом, заслуженным деятелем искусств Азербайджана.

Бахрам Мансуров начал выступать еще на школьных концертах, исполняя уже в 12 лет соло на таре такие сложные для исполнения мугамы, как "Раст", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Гатар".

В 1929 году Мансурова пригласили в качестве тариста в оркестр при концертном объединении "Азконцерт", в составе которого были такие мастера мугама, как Гурбан Примов, Джаббар Гаръягдыоглы, Хан Шушинский и другие. Вместе с оркестром объездил весь Азербайджан и побывал во многих городах СССР. В 1931 году был приглашен в новый оркестр народных инструментов, созданный по инициативе великих композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева (старшего). В 1932 году приступил к работе в Государственном театре оперы и балета. В конце 30-х начале 40-х с гастролями выступает в России и Иране, становится преподавателем мугама в Бакинском музыкальном училище, вводит новшества в систему образования. В годы Великой Отечественной войны Бахрам Мансуров фактически беспрерывно выступал перед солдатами и ранеными, получая от них массу благодарностей. В те трудные времена, в 1944 году, по специальному приглашению выступает с гастролями во многих городах Ирана. После войны за свои труды музыкант был удостоен многих наград и почётных грамот, среди которых два ордена "Знак Почёта", медали "За оборону Кавказа" и "Героический труд во время ВОВ 1941-1945".

Бахрам Мансуров – первый музыкант Азербайджана, в чьем исполнении азербайджанский мугам вошел в золотой фонд ЮНЕСКО, что нашло отражение в выпущенных пластинках "Музыкальный атлас" (1971) и "Музыкальная антология" (1975). По линии ЮНЕСКО неоднократно участвовал на международных симпозиумах и концертах в Европе и Азии, где ему аплодировали стоя.

Народный артист СССР, композитор Фикрет Амиров: "В его руках тар производит звучание целого инструментального ансамбля".

Профессор кафедры музыкальной этнографии Берлинского университета Юрген Эльснер: "Есть очень много музыкантов, играющих на таре, но такое выразительное искусство мне довелось услышать впервые, такая выразительная техника, оригинальность исполнения, художник вкладывает в исполнение всю свою душу…"

Профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова: "Примечателен был облик Бахрама Мансурова на эстраде. Он держался изысканно строго, но при этом достаточно свободно. Точны и энергичны были движения рук. Мысль спокойно-сосредоточенная. Важным качеством творческого успеха Бахрама Мансурова была необычайная гармоничность внешнего и внутреннего проявления человеческой индивидуальности. Его концертные выступления на эстраде, в филармонии, по радио и телевидению пользовались неизменным успехом не только у знатоков, но и самой широкой публики, потому что его искусство было преимущественно очень общительным. В его игре поражало всех сочная, глубокая почти оркестровая звучность инструмента, безупречное интонирование, штриховая гибкость, отточенная техника, редкая художественная выразительность в исполнении каждого образца народной музыки. Наша публика любила его за талант и артистизм, доброту и человечность, душевную открытость и обаятельную интеллигентность".

Творчество музыканта на протяжении более 50 лет было неразрывно связано с Государственным театром оперы и балета. Он выступал во всех мугамных спектаклях театра, вместе с Джаббаром Гаръягдыоглы, Сеидом Шушинским, Зульфи Адигезаловым и другими. Среди спектаклей - "Лейли и Меджнун", "Шах Исмаил", "Асли и Керем", "Ашуг Гариб" и другие. Нередко выступал и как дирижер, режиссер, отбирая лучших певцов для театра. Многих певцов пригласил он в оперный театр на исполнение заглавных ролей в мугамных операх. Среди них Рубаба Мурадова, Сара Гадымова и Гулу Аскеров.

Народный артист Эстонии, дирижер Роман Матсов: "Особую роль в воодушевлении актеров исполнять импровизированные куски сыграл исключительно даровитый музыкант-тарист. Виртуозная техника, проникновенная, прочувствованная игра, в которой было столько оттенков, столько настроения, что не могло не воодушевлять артиста, а также слушать. Я узнал его имя – это был Бахрам Мансуров – после спектакля пошел выразить ему свое восхищение".

Параллельно он продолжал педагогическую работу, воспитал плеяду талантливых исполнителей в Бакинском музыкальном училище имени Асафа Зейналлы.

И сыновья выбрали творческий путь – дирижер, кинооператор, заслуженный работник культуры Айдын Мансуров (1953-2017), композитор, народный артист Эльдар Мансуров (1952) и тарист, заслуженный артист Эльхан Мансуров (1955).

Эльдар Мансуров: "На гербе нашего рода написаны слова "Доброе имя и честь". Это было для отца самым главным в жизни. Мы благодарны родителям за то, что они вырастили нас самостоятельными. Отец никогда не ходил решать наши проблемы в школу или институт, он всегда говорил: старайтесь сами находить выход. При этом он давал понять, что стоит у нас за спиной. Точно так же я сейчас воспитываю своих сыновей. Самостоятельность – главное, чему необходимо научиться мужчине. Когда отец ушел из жизни, я понял, насколько он разумно поступил, дав нам эту самостоятельность. Ведь поначалу ощущение растерянности, отсутствия "спины", выбило у нас почву из-под ног. Отец ведь был не просто родным человеком, к кому мы обращались за советом, он был флагманом в нашей семье. Еще он учил уважительно относиться к семейным традициям и честности по отношению к своей профессии. Он всегда говорил, что если исполнитель, играя на таре, не заплачет сам, то слушателя не тронет его игра. Надо играть душой. Надо отдаваться своей профессии, своему делу, целиком. Отец вообще был очень мудрым человеком. Он не учил этому – он жил и поступал очень мудро. Хочу отметить огромную самодисциплину отца, и его любовь к своей профессии. Приходя даже в три часа ночи домой, отыграв перед этим 12 часов на таре, он первым делом начинал настраивать инструмент. Когда мы спрашивали, зачем он это делает, он всегда говорил: "Это то, что дает нам хлеб. Поэтому надо уважать этот тар. Никогда нельзя откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня". Отец не откладывал. Благодаря своему трудолюбию и таланту он стал известным на весь мир".

Творческий путь Бахрама Мансурова был тесно связан со становлением и развитием музыкальной культуры Азербайджана. По мастерству владения таром в Азербайджане, фактически кроме него, никто не владел приемом "мизраби – дястикари" - игра на грифе левой рукой. Он был единственным исполнителем многих технически сложных приемов после таких корифеев, как Садыхджан, Мешади Сулейман и Мирза Мансур. В результате сотрудничества музыканта с некоторыми музеями и архивами СССР им из семейного архива были переданы в дар ценные материалы по истории азербайджанской музыкальной культуры. А музею японского города Осака Бахрам Мансуров передал в дар свой тар. Искусство Бахрама Мансурова записано в сотнях грам-, радио- и телезаписях. Как авторитетный знаток мугама, он был главным советником в радиопередаче "Мугам" и телепрограмме "Музыкальный клуб школьников". Его исполнение звучало в различных художественных и документальных фильмах, среди которых "O olmasın, bu olsun", "Muğamlar", "Çalır Bəhram Mansurov", "Üzeyir ömrü", "Səni kim unudar…", "Bakı bağları. Şüvəlan", "Tarın sədaları. Mansurovlar". В составе жюри участвовал в конкурсах, выступал с беседами о мугамах перед различной аудиторией, публиковался в печати с материалами об истории и современном состоянии музыкального искусства. Скончался 14 мая 1985 года в Баку.

(Автор:Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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