В Баку пройдет фестиваль, посвященный Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский детский и юношеский театр в рамках проекта "Bir teatr, bir festival" (Один театр, один фестиваль) проведет V фестиваль под названием "Sözün nizamı" ("Порядок слова"), сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку. Фестиваль будет посвящен 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В рамках фестиваля актеры Бакинского детского и юношеского театра выступят с отрывками из произведений Низами Гянджеви. Видеозаписи, предоставленные актерами до третьего марта, будут представлены в формате онлайн на станице театра в социальной сети.

Итоги фестиваля будут подведены в Национальный день театра, который отмечается 10 марта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)