Сериал "Магомаев" претендует на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения России

БАКУ /Trend Life/ - Многосерийный фильм "Магомаев", продемонстрированный в эфире Первого канала (Россия) в марте 2020 года, включен в список номинантов на IX премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) России, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт АПКиТ.

"Магомаев" будет бороться за премию в категории "Лучшая оригинальная музыка к сериалу". Церемония вручения премии состоится 26 марта. В списке претендентов на IX премию АПКиТ представлены 26 проектов в 21 номинации.

Напомним, что действие сериала "Магомаев" разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой картины стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет. Роль Муслима Магомаева исполнил Милош Бикович, а образ Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. В сериале снимались известные российские актеры - Светлана Устинова, Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко, а также азербайджанские актеры - Расим Балаев, Рафиг Азимов, Эльман Рафиев, Алексей Сапрыкин, Земфира Садыхова, Фаиг Мирзоев, Турал Асадов и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)