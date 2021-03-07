Бакинские бриллиантовые тайны Андрея Миронова: Я бы охотно еще и еще раз снимался на той извилистой улочке... (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 7 марта 2021 года исполнилось бы 80 лет известному советскому актеру театра и кино, артисту эстрады, народному артисту РСФСР Андрею Миронову. Материал Trend Life посвящен памяти великого Артиста!

Андрей Миронов - один из известнейших и любимейших актеров кино. К сожалению, актер прожил очень мало - всего 46 лет, но его блистательные роли в фильмах "Бриллиантовая рука", "Невероятные приключения итальянцев в России", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов", "Берегись автомобиля" и многих других являются настоящими шедеврами. Интересно, что когда Андрей родился, его родители, известные артисты Мария Миронова и Александр Менакер, сыграли с ним небольшую шутку и записали датой его рождения следующий день, сказав, что "Андрей - это подарок всем женщинам в Женский день 8 Марта!". Шутка же превратилась в реальность. Андрей Миронов действительно стал любимцем всех женщин, а его интересная жизнь, начавшаяся с розыгрыша родителей, прошла под амплуа комедийного актёра, которому особенно хорошо удавались экранные образы элегантных, остроумных мошенников и обаятельных жуликов.

В свидетельстве о рождении он был записан по отцу (по происхождению был евреем) - Андрей Александрович Менакер, с такой фамилией рос до третьего класса. Но как так случилось, что Андрей Менакер оказался Мироновым, взяв фамилию матери? Все дело в том, что в конце 40-х годов по всему Советскому Союзу стремительно разворачивалась кампания "борьба с космополитизмом", которую некоторые считали антисемитской. Судя по всему, родители попросту посчитали, что с фамилией Миронов в сложившихся условиях жизнь их сына будет гораздо спокойнее. Андрей Миронов никогда не кичился своей знаменитой семьёй, напротив, старался об этом не рассказывать. Юрия Никулина такая скрытность очень забавляла. Как-то оказались Миронов, Папанов и Никулин вместе в Русском драматическом театре в Баку. Местные артисты накрыли стол для знаменитостей из Москвы. Никулин поднял рюмку и начал тост: "Дорогие товарищи! Вы все знаете, что есть такие замечательные артисты - Миронова и Менакер. Так вот, здесь присутствует (Миронов весь позеленел и замер, а Никулин, заметив его реакцию, продолжил) ... не менее замечательный артист Анатолий Папанов, за которого я и поднимаю этот тост!". Миронов показал Никулину кулак, а бакинцы никак не могли понять, почему москвичи смотрели при этом на позеленевшего Миронова и сползали под стол от смеха.

Как известно, большая часть "заграничных" съемок фильма "Бриллиантовая рука" проходила в стариной части Баку – Ичери шехер, в августе 1968 года. Съемки продолжались 15 дней. По замыслу режиссера Леонида Гайдая, Баку олицетворял Стамбул. Стояла сорокаградусная жара и съёмки для Андрея Миронова проходили невероятно тяжело. Причиной этого была тяжелая болезнь – нервная экзема, на шее у него были сильнейшие струпья, приносившие тяжелые страдания. Поэтому он был всегда в водолазке, сделав ее настоящим культовым предметом гардероба в советские времена. Водолазка из синтетики и серебристый костюм из японской дакроновой ткани были куплены на чеки в валютном магазине "Берёзка" в Москве. Ходить в такой одежде в жару - ткань практически не дышала, на улице нещадно палило солнце – очень тяжело даже для абсолютно здорового человека. А тут еще эта болезнь, но актер стойко переносил все трудности, и когда звучал "Мотор" забывал все свои недомогания, становился лучезарным, пластичным и искрящимся человеком. Он бегал по узким улочкам Ичери шехер, искал аптеку "Чиканук" и произносил знаменательные "Цигель-цигель, ай-лю-лю!", "Руссо туристо! Облико морале!"...

Из воспоминаний ассистента художника фильма Фикрета Алекберова: "Андрей Миронов был прекрасный, душевный человек, любивший, правда, держаться на некотором расстоянии от людей вследствие своей болезни. Я был свидетелем его актерской самоотверженности во время съемок знаменитого эпизода, когда его герой Козадоев носится по Ичери шехер в поисках выхода. Можете себе представить, каково это – во время обострения нервной экземы быть одетым в костюм и водолазку с длинными рукавами из стопроцентной синтетики и при этом выдержать несколько длинных дублей в течение трех дней, бегая по улочкам Ичери шехер, в жаркий день под палящим бакинским солнцем! Ни одной жалобы, никакого раздражения. Миронов лишь иногда отодвигал ворот водолазки, и все участники съемок понимали, какие муки испытывает артист. И, кроме того, на нем еще был актерский грим, который под лучами солнца все время растекался, увеличивая неприятные ощущения".

Андрею Миронову хорошо помогала морская вода Каспия, поэтому в свободное время отправлялся на пляж в Шихово и обязательно заплывал далеко, подальше от любопытных глаз. Он стеснялся неприятных струпьев на шее, поэтому старался уединяться. Но это не всегда так было.

Из воспоминаний Виктории Островской, которая сыграла жрицу любви в сцене "Цигель-цигель, ай-лю-лю!": "У нас был художник Валерка Нисанов - бакинец. И вот его родственники устроили нам грандиозный по размаху прием на веранде - с шашлыками, овощами, зеленью, вином. Было очень весело. Андрюша Миронов - тот вообще просто брызги шампанского! Какие он говорил тосты, как мог обыграть любую фразу! Это были такие звезды, среди которых тихонько затесалась я. Мне повезло, выпал случай, и я снялась вместе с ними".

Съемки фильма Андрей Миронов всегда вспоминал с теплотой в сердце, ему нравились красоты окружающей среды, море и закаты: "Единственное, о чем я сожалею, когда вспоминаю съемки "Бриллиантовой руки", так это о том, что моему партнеру по этой картине Анатолию Дмитриевичу Папанову не удалось побывать в Баку, полюбоваться его ранней утренней самобытностью и красотой, побаловаться тем забористым чайком, которым потчуют здесь в любое время суток, побродить по тесным улочкам Ичери шехер. А у меня лично воспоминания – незабываемые! И я бы охотно еще и еще раз снимался на той извилистой улочке, где, больно падая на мощеную мостовую, я, тем не менее, с удовольствием восклицал: "Чёрт побери!""

Не все гладко проходило на съёмочной площадке. Фикрет Алекберов рассказывает, что Леонид Гайдай отличался очень тяжелым характером и на площадке производил впечатление сурового и грозного тирана.

"После же работы это был необыкновенно спокойный и интеллигентный человек, простой в общении. Андрей Миронов к тому времени уже был знаменитым и позволял себе иногда перечить режиссеру. Они напоминали двух тарантулов - каждый делал укус и отступал. "Я сделаю все как нужно, только не шипи на меня", - часто говорил Миронов режиссеру. Толпа, собиравшаяся в Крепости каждый день, возмущенно роптала, когда слышала режиссерские замечания в адрес народных кумиров - Никулина и Миронова, и Гайдай старался как-то сдерживать свой тяжелый нрав".

После выхода ленты Андрей Миронов, уже имевший определенную известность после картин "Мой младший брат", "Три плюс два" и "Берегись автомобиля", стал настоящей звездой и всеобщим любимцем. Кстати, на роль элегантного жулика Геши пробовались Валерий Носик, Рудольф Рудин и Михаил Пуговкин, но на кандидатуре Андрея Миронова настоял сам Юрий Никулин, под которого и был специально написан сценарий.

Кстати, сцена падения у аптеки у Андрея Миронова получилась с первого дубля, а вот Юрий Никулин никак не мог упасть как надо. Кстати, первоначально предполагалось, что он поскользнется на банановой кожуре. Под это дело закупили несколько килограммов дефицитных по тем временам фруктов и хранили их в холодильнике. Однако, поскользнуться на банановой кожуре Никулину никак не удавалось. И тогда купили арбуз, которых в Баку было сколько угодно. Падать Никулин должен был на надувной пляжный матрас серого цвета. Но если падение ему удалось практически сразу, то вот на арбузную корку он никак удачно наступить не мог. И тут на помощь пришел Леонид Каневский, который играл контрабандиста. На него надели брюки и туфли Никулина, и он мастерски поскользнулся - с первого же дубля. Так что нога в кадре его, а не Никулина. Но во время монтажа возникла проблема "совмещения", поскольку сцена была снята крупным планом. Подмена так и осталась видна: когда показывают арбузную корку, видно коричневые туфли, а Никулин был обут в туфли чёрного цвета.

"Падения Миронова и Никулина перед аптекой "Чиканук" снимались в шесть-семь часов утра. И Гайдай был поражен тем, что, несмотря на столь раннее время, вокруг площадки было, как всегда, полно народа. Режиссер был искренне удивлен: "Бакинцы когда-нибудь спят?", - спрашивал он. Но надо сказать, что жители Ичери шехер вели себя очень корректно и никогда не мешали творческому процессу", - вспоминает Фикрет Алекберов.

Премьера фильма состоялась 28 апреля 1969 году, и том же году картина заняла 1-е место в прокате - его посмотрели 76,7 млн. зрителей! А по опросу, проведенному среди телезрителей к 100-летию кинематографа в 1995 году, фильм признали лучшей отечественной комедией.

Во время съемок в Ичери шехер в кадры попадают достопримечательности - Крепостная стена, Девичья башня, Мечеть Джума, Дворец Ширваншахов, которые туристам из СССР показывает экскурсовод (играла жена Никулина). И, наконец, ставшая знаменитой после выхода картины на экраны, улица с аптекой "Чиканук", где прозвучало знаменитое "Чьерт побьери!" - улица Малая Крепостная (Кичик Гала), 8. А сколько туристов радостно плюхались тут на асфальт под объективы любительских фото-и видеокамер, а ныне с мобильными телефонами, с сакраментальным "Чьерт побьери!".

Светлая память Андрею Миронову!

(Автор: Вугар Иманов)