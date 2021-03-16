"Тель-Авив" Рамиля Гаджиева – посвящается дружбе Азербайджана и Израиля (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец и дзюдоист Рамиль Гаджиев, проживающий в Москве, представил композицию "Тель-Авив", посвященную дружбе Азербайджана и Израиля, сообщает Trend Life.

Музыка написана его братом, также певцом и дзюдоистом Рафаэлем Гаджиевым, аранжировка - Давид Давидов. Слова - исполнительный директор Международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" (АзИз), руководитель Центра сохранения и развития национальных традиций, самобытности языка, культурного и исторического наследия горских евреев "Шолуми" Шауль Симан-Тов.

Тель-Авив-Яффа - объединенный городской муниципалитет в Израиле на восточном побережье Средиземного моря, второй в Израиле по численности населения (460 613 человек на 2020 год), экономический и культурный центр страны. Был образован в апреле 1950 года в результате слияния относительно молодого города Тель-Авива с древним городом Яффа.

(Автор: Вугар Иманов)