Эмили Авербах стала победительницей международного конкурса «Созвездие Европа-Азия 2021» (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Эмили Авербах, ученица проживающей в Израиле выпускницы Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Рены Гаджиевой, стала победительницей международного онлайн-конкурса для детей и подростков «Созвездие Европа-Азия 2021», сообщили Trend Life в пресс-службе международной ассоциации «АзИз».

Победительница популярного музыкального конкурса в возрастной группе от 12 до 15 лет, талантливая юная скрипачка Эмили Авербах опередила всех других конкурсантов и стала лучшей из 400 претендентов на это почётное звание.

Рена Гаджиева начала обучать Эмили игре на скрипке ещё с дошкольного возраста, сумев привить девочке любовь к музыке и к такому сложному инструменту, как скрипка. Сейчас Эмили уже 13 лет, и все эти годы она с большой любовью занимается с опытной скрипачкой Реной Гаджиевой, которая использует весь свой многолетний педагогический опыт, чтобы её ученики не только достигали высот техники, но и любили музыку, чувствовали её , могли своей игрой дарить людям радость.

Сама Рена Гаджиева считает, что успех ребенка зависит от совместных усилий и взаимопомощи учителя, родителей и ученика. Талант – один из основных факторов, а серьезное отношение к учебе и правильный подход помогают таланту развиться.

Отметим, что Рена Гаджиева до приезда в Израиль работала в Азербайджанском государственном симфоническом оркестре под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева. Её дочь Мириям Гаджиева после службы в рядах Армии обороны Израиля получила образование в Иерусалимской музыкальной академии по классу вокала и сейчас продолжает обучение в Вене, а сын Гаджиев Амир в этом году с отличием окончил консерваторию по классу скрипки, получив на выпускном экзамене высший балл – 100 по специальности.

«Рена, Мириям и Амир Гаджиевы не раз принимали участие в концертах, организованных международной ассоциацией "АзИз" в Израиле и в Азербайджане. Желаем талантливым выходцам из Азербайджана во всём мире больших успехов», – говорится в сообщении «АзИз».

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)