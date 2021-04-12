Сатирический киножурнал «Мозалан», имеющий 50-летнюю историю, вновь возвращается в эфир (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - После долгого перерыва сатирический киножурнал «Мозалан» накануне своего 50-летнего юбилея с апреля месяца вновь будет транслироваться в эфире, сообщили Trend Life в отделе социального медиа и связей с общественностью ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

Отметим, что в начале этого года по совместной инициативе Азербайджанского телевидения и Министерства культуры было принято решение вновь возродить «Мозалан». На первом этапе будут демонстрироваться ролики, созданные на студии «Мозалан» за последние 5 лет его деятельности и ранее не транслируемые ни по одному телеканалу. Планируется показ этих выпусков в апреле и мае.

Параллельно с этим в течение двух месяцев будут проводиться и съемки новых роликов, которые будут сниматься в рамках совместного проекта Министерства Культуры и AzTV.

Автор сценария и редактор 8-ми сатирических видеороликов первого этапа – Ильгар Фахми, а руководитель творческой группы со стороны студии «Мозалан» – Алисаттар Гулиев. В будущем планируется привлечь к работе и других сценаристов. В соответствии с традициями киножурнала режиссеры роликов будут меняться. Первый выпуск «Мозалан» состоится сегодня, то есть 12 апреля в 21:30.

Напомним, что сатирический киножурнал «Мозалан», созданный при киностудии «Азербайджанфильм», был учрежден в 1971 году.

Цель киножурнала – борьба с негативными явлениями, доведение до народа языком сатиры недостатков, существующих в обществе. Основным принципом документальных сюжетов было молниеносное появление на различных производственных объектах, съемка недочетов и недостатков и доведение их до широкой общественности.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)