Азербайджанка удостоена награды конкурса Федерации европейских фотографов

БАКУ /Trend Life/ - Член Объединения фотографов Азербайджана (ОФА) Фаргана Гасымлы удостоена награды конкурса Федерации европейских фотографов (FEP), сообщили Trend Life в пресс-службе ОФА.

Азербайджанский фотограф Фаргана Гасымлы вошла в десятку финалистов конкурса «Профессиональный фотограф года – 2021», проводимого FEP. Она принимала участие в международном конкурсе в категории «Спорт» и удостоена награды Distinction Merit.

Отметим, что в конкурсе участвовало более 300 фотографов из 25 стран мира, которые представили 2600 работ. Лучшие фотоработы конкурса выявляло жюри международных экспертов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)