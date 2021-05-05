Международный центр мугама окажет поддержку проекту, реализуемому в рамках Года Низами Гянджеви и Юнуса Эмре (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви в Азербайджане, посвященного 880-летию великого поэта и мыслителя, и Года Юнуса Эмре в Турции, посвященного 700-летию со дня смерти выдающегося поэта и мыслителя, Институт Юнуса Эмре в Баку подготовил телевизионные проекты, посвященные великим личностям тюркского мира.

Международный центр мугама окажет поддержку проекту Института Юнуса Эмре. Презентация-спектакль состоит из двух частей, первая из которых посвящена Юнусу Эмре, вторая – Низами. Руководителем проекта и автором сценария является известный в Азербайджане и Турции художник Гюнай Зебидж (Мехдизаде).

Юнус Эмре – турецкий поэт, последователь суфизма, ветви ислама. Одна из самых ярких фигур в истории турецкой литературы. Считается основоположником турецкого стихосложения. О жизни Юнуса Эмре известно немного. Его поэтическое наследие дошло лишь в поздних записях, датируемых примерно XV-XVI веками. Эти записи затем стали основой для создания дивана поэта. Его личность окутана легендами. Он был странствующим певцом, дервишем. Родился в поселке Сарикей близ Эскишехира, был мюридом у известного суфийского шейха, всю свою жизнь провел в странствиях. «Я обошел Рум (Малую Азию) и Сирию, а также все верхние страны», – рассказывает Эмре в одной из своих песен. Мавзолей поэта находится недалеко от города Кулы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)