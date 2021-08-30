Опера о Молле Панахе Вагифе представлена на мировых музыкальных платформах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Опера "Вагиф" композитора Рамиза Мустафаева, посвященная памяти гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа, представлена на мировых музыкальных платформах, среди которых Apple Music, Spotify, Yandex Music, Tidal и другие, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца Гейдара Алиева.

По словам исполнителя партии Вагифа в опере, вокалиста, заслуженного артиста Азербайджана, директора Дворца Гейдара Алиева Рамиля Гасымова, объявление в этом году города Шуша культурной столицей Азербайджана вызвало большой творческий энтузиазм среди деятелей культуры.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после ремонтно-восстановительных работ и реконструкции комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа в Шуше. Это очередное проявление внимания и заботы о национальном наследии, литературе, музыке и науке. Восстановление проведения Дней поэзии Вагифа - значимое событие в нашей истории", - сказал он.

Опера "Вагиф" подготовлена при участии труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева и представлена ​​зрителям в современном техническом формате.

Цель продвижения оперы "Вагиф" на всех музыкальных платформах - пропаганда нашей классической музыки в разных странах. Также произведение представлено на флеш-картах, презентация которых планируется в постпандемийный период.

(Автор: Джани Бабаева)