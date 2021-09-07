"Аршин мал алан" в Китае – премьера ко дню рождения великого Узеира Гаджибейли

БАКУ /Trend Life/ - В Большом театре города Тяньцзинь (Tianjin Grand Theatre) в Китае 16 сентября состоится премьера новой постановки оперетты "Аршин мал алан" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Об этом Trend Life сообщил артистический и музыкальный консультант проекта - главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Данная постановка произведения - третья по счету в Китае. Первая состоялась еще в далеком 1959 году, вторая - в 2010 году в Пекине (в постановке режиссера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Хафиза Гулиева). Новая постановка осуществляется при поддержке посольства Азербайджана в Китае, министерства культуры Азербайджана и муниципального бюро по культуре и туризму города Тяньцзинь.

Спектакль приурочен ко Дню национальной музыки Азербайджана и дню рождения великого композитора Узеира Гаджибейли, ежегодно отмечаемым 18 сентября.

Художественным руководителем проекта является Клаудия Янг (Малайзия), артистический и музыкальный консультант - заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев, генеральный менеджер – Янг Лингянг (Китай), дирижер – Сун Джингкай (Китай), продюсеры и директора по кастингу – Ли Ксаофей и Лу Шенг.

Отметим, что Tianjin Grand Theatre является одним из самых красивых и крупных театров в Китае. После его открытия в 2012 году там выступали такие крупные мировые музыкальные коллективы, как Филадельфийский симфонический оркестр, Японский симфонический оркестр, Мариинский театр и другие.

Весной 2022 года в театре Тяньцзинь в рамках концертного турне планируются выступление Харбинского симфонического оркестра и Кунминского филармонического оркестра под управлением дирижера Эйюба Гулиева, а также показ спектакля "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)