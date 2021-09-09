Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО)

Культура 9 сентября 2021 12:27 (UTC+04:00)
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК-2021) состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Даниэля Гулиева "Бастард". Об этом сообщил Trend Life из столицы Татарстана автор картины.

"Показ фильма вызвал интерес гостей фестиваля, среди которых было немало тех, кто купил билеты, чтобы посмотреть картину. После показа зрители активно задавали вопросы, интересовались созданием фильма, высказывали свои мысли – была интересная дискуссия. Хотелось бы отметить, что фестиваль организован на очень высоком уровне – церемония открытия, презентации фильмов, встречи с актерами, режиссерами и продюсерами проходят в плодотворном формате. Такие фестивали, бесспорно, помогают в налаживании и расширении связей кинематографистов различных стран, обмене опытом, дают возможность увидеть современные тенденции и строить творческие планы на будущее", - сказал Trend Life Даниэль Гулиев.

Фильм "Бастард" представлен в конкурсной программе фестиваля в категории "Игровые короткометражные фильмы". Сюжет повествует о 14-летнем юноше, который живет в селе со своей матерью, он является незаконнорождённым и постоянно подвергается в связи с этим издевательствам. Чтобы защитить себя и мать, юноша решает поступить в военную академию, но придется сдать тяжелые экзамены на моральную и физическую выносливость. В ролях – Тогрул Ахмедов, Гюляр Бабаева, Зульфия Гурбанова, Роман Гусейнов, Байрам Мурадлы и другие.

На КМФМК-2021 в конкурсной программе также представлен фильм азербайджанского режиссера Эльвина Адыгезала "Билесувар". Он представлен в категории фестиваля "Игровые полнометражные фильмы". Народный артист Азербайджана Видади Гасанов во внеконкурсной программе представил фильм Руфата Гасанова "Daxildəki ada" (Внутренний остров), в котором сыграл одну из главных ролей. Председателем жюри КМФМК-2021 является заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу. Наряду с этим, в шорт-лист международного питчинга вошли кинопроекты "Марзия" режиссера Надира Мачанова и "Ковер" Шамиля Алиева.

Фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. В его программу отбираются работы, призывающие к толерантности, миру и справедливости (вне зависимости от вероисповедания автора). Девиз форума – "Через диалог культур – к культуре диалога". В этом году оргкомитет форума зарегистрировал 584 фильма из 45 стран. В конкурсную программу вошли 50 фильмов из почти тридцати стран. Кинофестиваль продлится до 10 сентября.

(Автор: Вугар Иманов)

Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Image
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Image
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Image
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Image
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Image
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Image
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Судьба азербайджанского бастарда вызвала интерес на Казанском фестивале мусульманского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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