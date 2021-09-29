В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 29 сентября 2021 21:15 (UTC+04:00)
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме (РИКЦ) в Баку состоялся музыкальный вечер, посвященный творчеству и 115-летию выдающегося русского композитора, пианиста и педагога, лауреата Государственных премий СССР, народного артиста СССР Дмитрия Шостаковича, сообщает Trend Life.

Ведущая вечера, руководитель отдела информации, старший преподаватель кафедры "Теория музыки" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Алёна Инякина рассказала о жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича. Было отмечено, что он стал всемирно известным композитором уже в 20 лет, когда его Первая симфония прозвучала в концертных залах СССР, Европы и США. Через 10 лет его оперы и балеты шли в ведущих театрах мира. 15 симфоний Шостаковича современники называли "великой эпохой русской и мировой музыки". Один из крупнейших композиторов XX века, автор многочисленных произведений камерной музыки, опер и балетов, музыки для кинофильмов и театральных постановок вписал свое имя в летопись мировой музыки.

Мероприятие было приурочено к Международному дню музыки. В концертной программе прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, Джавдета Гаджиева, Эльмиры Назировой.

Выступило Азербайджанское государственное академическое фортепианное трио Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева – заслуженные артисты Азербайджана Тохва Бабаева, Сабина Ибрагимова и Эльнара Кеберлинская. Гости смогли насладиться классическими произведениями в прекрасном исполнении учителей Бакинской музыкальной академии – народной артистки Азербайджана, профессора Гюльназ Исмаиловой, профессора Фариды Ахмедбековой, старшего преподавателя Лалы Мухтаровой, преподавателя Наргиз Кенгерли, а также преподавателя АГУКИ Узеира Махмудбейли.

Сердца слушателей покорили студенты БМА – Нушаба Гаджиева, Ильгара Талыбова, Эмиль Исмаилов, Заррин Алиева, Айсель Ибрагимова, Нигяр Гасанлы, Орхан Гусейнов.

Среди гостей были посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, представители культуры и науки, творческой молодежи. Руководство Русского дома в Баку поблагодарило артистов за профессиональное исполнение музыкальных произведений и пожелало им удачи в творчестве.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото- Вугар Иманов)

В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметили Международный день музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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