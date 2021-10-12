В Баку пройдет Международный фестиваль вокалистов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана и при организации Дворца Гейдара Алиева 15-20 октября состоится II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Автор идеи проекта и художественный руководитель – заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

По его словам, основная цель проведения фестиваля - развитие и пропаганда классической музыки в стране, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса.

"В отличие от первого фестиваля, проект в этом году носит международный статус, и является более масштабным. В фестивале в 2021 году примут участие известные музыканты и коллективы. Верю, что этот фестиваль будет встречен с интересом, и превратится в настоящий праздник музыки", - добавил Гасымов.

В ходе фестиваля жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполнят известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

Дворец Гейдара Алиева, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, Международный центр мугама, Азербайджанская национальная консерватория, Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли и Гянджинская государственная филармония представят интересные концерты, музыкальные вечера, презентации, мастер-классы, научно-практические конференции и другие мероприятия.

Торжественное открытие фестиваля состоится в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. На вечере выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста Азербайджана, известного дирижера Эйюба Гулиева.

На вечере музыки эпохи барокко музыкальные произведения прозвучат в исполнении народных артистов Самира Джафарова, Гюльназ Исмаиловой, заслуженных артистов Рамиля Гасымова, Фариды Мамедовой, Инары Бабаевой, Сабины Асадовой и Ильхама Асадова.

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(Автор: Джани Бабаева)